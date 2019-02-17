"Брексит" обанкротил Flybmi

Британская авиакомпания Flybmi объявила о банкротстве на фоне грядущего "брексита". Выросшие цены на топливо, но главное туманные перспективы в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС вынудили авиаперевозчика прекратить свою деятельность. В итоге 1500 пассажиров Flybmi оказались блокированы и были вынуждены обратиться к другим компаниям.

Эксперты отмечают, что случай Flybmi весьма показательный: все британские авиакомпании столкнуться с трудностями из-за предстоящего "брексита":

"Брексит - это огромная проблема, с которой сталкиваются авиакомпании. В конечном счете, из-за отсутствия ясности, все они просят правительство Великобритании дать конкретные ответы на вопрос, в каких условиях им придется работать после выхода из ЕС".

Ранее Еврокомиссия объявила о том, что после "брексита" британские авиакомпании могут быть исключены из европейского механизма учета выбросов в атмосферу. Это означает, что им придется платить дороже за полеты на странами континентальной Европы.

Авиаперевозчики готовятся к худшему: Thomas Cook Airlines обновила свои условия, включив в список форс-мажорных ситуаций в разделе контроля фирмы “ситуации, возникшие в результате политической нестабильности”, имея в виду "брексит без соглашения". Авиакомпания Ryanair тоже прикрыла свои тылы и сообщила, что в случае возможного выхода Великобритании из ЕС без соглашения рейсы могут задержаться на Британских островах сроком почти на три недели.