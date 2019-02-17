В Аргентине прошли похороны Эмилиано Салы

В аргентинском городе Прогресо в субботу прошла церемония прощания с футболистом Эмилиано Салой. Она была организована на территории футбольного клуба "Сан-Мартин де Прогресо", где игрок начинал спортивную карьеру. Местные жители начали собираться еще с 7 утра. Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер футбольной команды "Кардифф" Нил Уорнок и исполнительный директор Кен Чу.

Тренер футбольной команды "Кардифф" Нил Уорнок: "Он мой игрок, он подписал со мной контракт. Я думаю, что он намеревался быть очень полезным в том, что мы хотели сделать вместе".

Исполнительный директор "Кардифф" Кен Чу: "Мы, со своей стороны, предложили всю возможную помощь. Сегодня похороны, и мы будем там с самого утра, чтобы поддержать семью".

28-летний Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. "Кардифф" потратил на форварда около 20 млн евро. Но дебютировать Эмилиано не успел. 21 января он вылетел в Уэльс, где должен был присоединиться к валлийцам. Однако частный самолет, на котором Сала совершал перелет, пропал с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело футболиста, которое было опознано. Его доставили в Аргентину 15 февраля.