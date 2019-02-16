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Сирия

Последний оплот ИГ на востоке Сирии

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 Павел Барсуков 
Последний оплот ИГ на востоке Сирии
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Коалиция «Сил демократической Сирии» захватили последний оплот боевиков группировки «Исламское государство» на востоке страны. Более 400 джихадистов удерживали небольшое поселение Эль-Багуз на границе с Ираком. Была заключена сделка, согласно которой экстремисты соглашаются сдаться.

Таким образом, к востоку от Евфрата боевиков ИГ больше не осталось; впрочем, наблюдатели ещё ждут официальных подтверждений о захвате Эль-Багуза.

Кроме того, по словам бойцов СДС, разрозненные группы несдавшихся боевиков ещё могут продолжить сопротивление, например в разветвлённой сети подземных тоннелей в этом районе.

Накануне, в пятницу, было заключено перемирие, благодаря которому в лагерь беженцев в этом районе была доставлена гуманитарная помощь.

По сообщениям с мест, в районе Эль-Багуза находятся множество мирных жителей, которых боевики использовали в качестве живого щита. Поэтому, по словам представителей СДС, военные действия приходилось планировать тщательно и чрезвычайно осторожно.

Курдско-арабский альянс «Силы демократической Сирии» пользуется материально-технической поддержкой коалиции во главе с США. Он действует на северо-востоке страны.