"Смертельная скука" на Берлинале

На красной дорожке Берлинале – одна из самых успешных немецких панк-рок групп Die Toten Hosen, название которой переводится как "мертвые штаны" или "смертельная скука". На фестивале они представляют документальный фильм, посвященный их творчеству. Режиссер ленты - Кордула Каблитц-Пост. Музыкантов Die Toten Hosen она снимала на протяжении более десяти лет – как на сцене, так и в обычной жизни.

Каблитц-Пост уже не первый раз создает документальные фильмы про мировых звезд, за которые удостаивалась различных кинонаград. В этот раз она сотрудничала с британским режиссером Полом Дагдэйлом, который работал с Rolling Stones, Адель и Эдом Шираном.

- Я хотела показать, что они еще живы и здоровы. Их дело - это их жизненный эликсир. Вам может показаться, что они уже старики, но это не так. Простите, мне нужно сфотографироваться. Я сейчас вернусь.

- Она вам не надоела со всеми этими камерами? - спросил у Кампино, вокалиста группы, журналист Euronews Вольфганг Шпиндлер.

- О да, надоела. Но перед камерой мы должны изображать счастливую семью. Ладно, конечно, это неправда, но при создании таких проектов без споров не обойтись. Именно в эти моменты фильм и становится лучше.

- Да, должно быть немного больно, а иначе ничего не получится, - убеждена Каблитц-Пост.

Группа была создана в начале 1980-х годов. Ее родина - Дюссельдорф. По сей день музыканты собирают полные стадионы. За годы творчества "мертвые штаты" выпустили 20 миллионов пластинок.