"Жёлтые жилеты": битва до победного конца

На протяжении вот уже трех месяцев каждую субботу люди в желтых жилетах оккупируют улицы французских городов. Париж, Тулуза, Страсбург, Бордо, Лион – жизнь в крупнейших городах в этот день оказывается частично парализована.

В столице уже в первые часы акции полиция была вынуждена применить слезоточивый газ после того, как участники манифестации начали забрасывать стражей правопорядка петардами.

REUTERS/Benoit Tessier

- Конечно, мы устали, нам уже все надоело, но мы не сдадимся. Мы ни в чем не уступим, потому что они хотят надеть на нас намордники, а мы хотим, чтобы нас услышали. Я буду продолжать до тех пор, пока движение не выдохнется, если это вообще когда-нибудь произойдет, в чем я сомневаюсь, - говорит одна из участниц акции.

- Я буду и дальше участвовать в акциях. Почему? Из-за уровня покупательной способности, которая с каждым днем становится все меньше, а еще из-за жестокости полиции. Жестокости все больше, а СМИ этого во Франции не показывают.

Акция проходит уже в 14-ый раз. За три месяца во время демонстраций погибли 11 человек. Пострадали более полутора тысяч.