Акции протеста вместо уроков: школьники против изменения климата

Протесты против изменения климата вместо школьных занятий: тыcячи молодых людей по всей Европе принимают участие в демонстрациях в защиту окружающей среды. Лондонские школьники решили прогулять занятия и отказались сдавать экзамены. Таким образом они надеются привлечь внимание политиков к проблемам экологии.

"Какой смысл в образовании, если у нас нет будущего? Мне бы не хотелось сегодня участвовать в этой акции, потому что для меня ценно образование, но для меня также важно и мое будущее. Нет смысла идти в школу, если у меня нет будущего, потому что в этом случае нам даже нечего изучать", - говорит организатор акции Анна Тэйлор.

С ней не согласен руководитель некоммерческой организации Campaign for real education ("Кампания за реальное образование") Крис Макгаверн: "Мы на 100% поддерживаем идеи этих молодых людей и на 100% не поддерживаем то, как они пытаются добиться своей цели. Главное оружие в борьбе с изменением климата – это образование".

Участвовать в акциях протеста призывают и французские студенты. Они требуют от властей, чтобы в стране был введен режим чрезвычайной экологической и социальной ситуации. Молодых людей поддерживает министр окружающей среды Франсуа де Рюжи.