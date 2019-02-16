Умер ангел "Неба над Берлином"

Бруно Ганц, один из известнейших актеров немецкоязычного кино нашего времени, скончался в в своём родном городе Цюрихе в возрасте 77 лет.

Свою карьеру Ганц начинал в театре города Бремена, а продолжил в берлинском театре Schaubühne. СМИ Германии назвали его "незабываемым послом целой театральной эпохи" за роли, с блеском сыгранные в "Фаусте","Эмпедокле" и "Кориолане".

В кино Бруно Ганц пришёл в середине 70-х годов прошлого века. Славу ему принесли "Американский друг" и "Небо над Берлином" Вима Вендерса. Снимался актёр и в фильмах других прославленных режиссёров - в том числе Эрика Ромера, Фрэнсиса Форда Копполы, Тео Ангелопулоса и Вернера Херцога. В 2004 году он сыграл Адольфа Гитлера в "Бункере" Оливера Хиршбигеля. А одной из последних ролей актёра стал спутник главного героя в фильме "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера.

Бруно Ганц был обладателем Кольца Иффланда. Это бриллиантовое кольцо с портретом Августа Вильгельма Иффланда, знаменитого немецкого драматурга, который и сам играл на сцене, по традиции передаётся лучшему немецкоговорящему актёру.