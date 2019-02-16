"Золотой медведь" Берлинале: "Синонимы"

Определились победители 69-го Берлинского кинофестиваля. "Золотого медведя" за лучший фильм получил израильтянин Надав Лапид. Его картина "Синонимы" - совместный проект кинематографистов Франции, Израиля и Германии - рассказывает о молодом израильтянине, бывшем солдате, который пытается начать во французской столице новую жизнь.

Гран при-жюри был присуждён французскому режиссёру Франсуа Озону за фильм "Милостью божьей". Он снят по реальной истории, произошедшей в городе Лионе, где несколько мужчин подали в суд на священника-педофила, надругавшегося над ними в детстве. В хронологическом порядке в картине прослеживаются события начиная с того момента, когда одна из жертв насилия решает рассказать правду и призвать священнослужителя к ответу.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила немка Ангела Шанелек за ленту "Я был дома, но…",

лучшими исполнителями мужской и женской ролей были признаны Ван Цзинчунь и Юн Мэй, снявшиеся в китайском фильме "Прощай, сын мой",

а награду за лучший сценарий получили создатели итальянского фильма "Пираньи Неаполя" Маурицио Брауччи, Клаудио Джованнези и Роберто Савиано.

Церемония награждения прошла в субботу в Берлинале Паласт.

Участники и гости тепло проводили Дитера Косслика, бессменного директора фестиваля на протяжении последних 18 лет, а также почтили память скончавшегося в тот же день швейцарского актёра Бруно Ганца.