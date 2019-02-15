"Шатдауну" - нет", стене на границе с Мексикой - "да"?

Дональд Трамп намерен в пятницу подписать законопроект о финансировании до сентября федерального правительства и одновременно объявить о введении режима ЧП. Первое позволит избежать "шатдауна", а второе - получить Белому дому средства на возведение стены на границе с Мексикой.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел сообщил: "Я только что говорил с президентом Трампом, и он дал мне понять, что готов подписать законопроект о бюджете, он также намерен объявить режим ЧП. И я уже ему заявил, что я собираюсь поддержать эти его действия".

Стоимость возведения стены на южных рубежах США составит чуть менее 6 млрд долларов. Ее строительство было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Что касается бюджета, то после того, как за него проголосует Сенат, где у партии Трампа сейчас большинство, документ поступит на рассмотрение в Палату представителей. Если и там законопроект будет поддержан, то он ляжет на стол главы государства уже сегодня вечером.