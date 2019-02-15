Трамп вводит ЧП ради стены

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет режим чрезвычайного положения на южных рубежах страны, что позволит ему получить средства для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения американского Конгресса. Речь идет о миллиардах долларов. Кроме того, Трамп рассказал о планах реформы всей иммиграционной системы Соединенных Штатов.

Дональд Трамп, президент США: "Мы должны избавиться от наркотиков, банд и незаконно проникающих через границы людей. Это нашествие, вторжение в страну наркотиков, уголовных элементов, остановить которое крайне трудно. При наличии стены, сделать это будет очень просто".

Демократы намерены блокировать инициативу президента в Конгрессе. Если это не удастся, обратиться в суд. Лидеры оппозиции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и главный демократ в Сенате Чак Шумер заявили, что объявление президентом ЧП станет "вопиющим нарушением Конституции США".

Ранее в Конгрессе приняли законопроект о пограничной безопасности. Но в нем не предусмотрено средств на постройку стены, что не устраивает Трампа. Из-за споров по поводу стены на границе с Мексикой 22 декабря прошлого года произошла приостановка работы федерального правительства. Она длилась рекордные 35 дней.