TheCube: изоляция рунета не за горами?

Добро пожаловать в "Куб"! Что соцсети говорят о самых громких событиях недели?
На этой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о суверенном интернете. Что это такое и с чем его едят?
"Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Такое объяснение дается на сайте Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин подчеркнул, что "важно не закрыть, не отрубить, а именно обеспечить безопасность".
Проект закона, как говорится на сайте, был подготовлен с учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в прошлом году.
Да, в Госдуме говорят, что всё это нужно для безопасности сети. Но многие россияне совсем по-другому трактуют эту новость. По их мнению, речь идет об изоляции интернета.
Многие интернет-пользователи как в России, так и за рубежом вспомнили о китайском опыте.
"Россия сможет отключаться от глобальной сети в периоды конфликтов и осуществлять цензуру в сети наподобие того, что происходит в Китае", - пишет журналист издания Politico Эрик Джеллер, который специализируется на проблемах, связанных с кибербезопасностью.
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин убежден, что обсуждение закона прошло слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом.
Депутат от ЛДПР Александр Шерин решил подарить разработчикам документа телефон из стаканчиков – такой, с каким раньше играли дети. Шерин выразил опасение, что не за горами тот день, когда такое чудо инженерной мысли понадобится почти всем россиянам, потому что, скорее всего, останется всего человек сто, у которых будет право общаться по мобильным телефонам и в интернете.
Как и следовало ожидать, в сети поднялась волна негодования. Но, например, этот интернет-пользователь, так же, как и многие другие россияне, сомневается, что гнев выйдет за пределы соцсетей.
Да и удастся ли претворить закон в жизнь? Многие в это верят с трудом. Доказательство тому – история с Telegram. Власти пытались заблокировать мессенджер, но в итоге это ни к чему не привело.
Так о чем идет речь? Об изоляции российского интернета? Или о попытке обеспечить его безопасность и устойчивость? Что думаете вы? Мы ждем ваши комментарии. И, конечно, не забывайте участвовать в опросах на сайте euronews и на наших страницах в социальных сетях.