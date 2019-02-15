Одна из лауреаток нынешнего Берлинского кинофорума уже известна: обладательницей почетного "Золотого медведя" стала Шарлотта Рэмплинг, знаменитая британская актриса, которую чествуют гости и участники.

Дитер Косслик, директор Берлинале, благодарит Рэмплинг за все, сделанное ей в кино. Карьера актрисы растянулась теперь уже на два века.

Принимая награду, Шарлотта Рэмплинг заявила: "Фильмы обладают невероятной силой в продвижении идей, поэтому мы должны быть внимательны к тому, что и как мы пытаемся донести до зрителя, не стоит забывать и об отдаче при работе".

После торжественной церемонии актриса ответила на вопросы Euronews: "Работа в кино, которой так хочется заниматься, требует от актеров полной гибели, всерьез, растворения в профессии и огромных жертв во многих аспектах жизни. Но когда занимаешься тем делом, которому вызвалась служить и служить беззаветно, то о привходящих обстоятельствах и проблемах практически не думаешь".

Когда Рэмплинг исполнилось 27 лет, ее приглашает великий Лукино Висконти, чтобы снять ее в своей саге "Проклятые", или "Гибель богов", рассказывающей о становлении немецкого нацизма. В этой ленте Рэмплинг сыграет эпохальную для своей карьеры роль Элизабет Тальман.

Через пять лет она принимает приглашение другого итальянского режиссера - Лилианы Кавани - и сыграть в "Ночном портье" выжившую в концлагере героиню, которую влечет к ее же собственному палачу.

"Берлинале чествует Шарлотту Рэмплинг и тот вклад, что внесла эта актриса в развитие кинематографа, ставшая во многом воплощением европейского духа и интеллектуальной открытости", - передает из столицы Германии журналист Euronews Вольфганг Шпиндлер.