Как выглядит венесуэльский кризис изнутри?

Семь вечера, и Дилия, наконец, может идти домой. 62-летняя женщина работает уборщицей и получает 3 тысячи боливаров(1 доллар США) в день.

Она приглашает нас к себе домой в бедном квартале Каракаса и очень расстроена, что не может приготовить ужин. Ее холодильник практически пуст.

"Раньше у нас было больше еды, сейчас, как видите, нет", – с сожалением говорит Дилия.

"Почему?", – спрашивает наш корреспондент.

"Потому что цены высокие. Все такое дорогое. Наших зарплат не хватает"

Голод распространился практически по всей стране.

Дилия, ее дети и внуки, как и более половины населения Венесуэлы в последние несколько лет страдают от недоедания.

При первом взгляде на квартал, в котором живет Дилия, сразу становится ясно, попытка прокормить себя и свою семью превратилась в ежедневную борьбу.

Сегодня вечером правительство отправило два грузовика с едой по низким ценам, которую люди здесь могут себе позволить Но Дилии, как и многим жителям, ничего не достанется. На улицах витает напряжение – поэтому мы прячем камеру.

"Еды было недостаточно. Они провоцируют голод. Если они сказали, что раздадут еду людям - они должны выполнять обещанное. Нельзя отбирать у нас еду. Как вы думаете, что мы чувствуем? Люди расстроены. Нельзя так делать. Если вы в здравом уме, так поступать нельзя. Смотрите, ночь на дворе и многие тут еще не ели", – говорит один из жителей квартала.

В течение многих лет щедрое правительственное субсидирование продовольствия и жилья помогали создать и поддерживать в бедных районах сильную поддержку Уго Чавесу и его преемнику Николасу Мадуро. Но сочетание вызывающей вопросы экономической политики и падения цен на нефть – единственный источник твердой валюты Венесуэлы – толкнули страну в пучину гиперинфляции.

Сейчас поддержка властей угасает даже среди "чавистов". Некоторые обращаются за поддержкой к высшим силам.

"Бог поможет поменять правительство в этой стране. И это не ложь. Это реальность. Эти власти больше не руководит нами. И начиная с этого года, судьба Венесуэлы в руках Божьих", – заявляет на проповеди в местной церкви ее настоятель.

"Я люблю нашего президента, потому что Библия учит нас любить ближнего . Но я не разделяю его идеи. Его власть - зло. Это ошибка", – добавляет настоятель после службы.

И авторитет Мадуро еще никогда не испытывал такого международного давления. Но по мере того, как дни становятся неделями, остается неясным, к каким последствиям (если они вообще будут) это давление приведет.

Сейчас же есть те, кто продолжает убеждать Николаса Мадуро в позитивном положении дел в стране. Возможно, он просто не осведомлен о том, что на самом деле происходит.

"Я думаю, что Мадуро уверен в том, что еду доставляют каждые две недели. И поэтому ему, кажется, что все хорошо. Но это ложь" – говорит Дилия.

Ложь, которую Дилия не может не игнорировать... Она уходит на работу на пустой желудок. Очередной прием пищи пропущен. Еще одно напоминание о том, как стало трудно жить...