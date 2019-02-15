Родитель 1 и родитель 2 вместо матери и отца

Национальное собрание Франции приняло поправку о замене понятий "отец и мать" на "родитель 1 и родитель 2" в школьных формулярах. Это связано, в том числе, с растущим числом французских семей, где дети воспитываются родителями одного пола. Ранее в официальных документах не учитывалось существование однополых браков, хотя закон, разрешающий такие союзы, был принят ещё в 2013 году.

Эта поправка "призвана закрепить в законодательстве разнообразие семей, - заявила Валери Пети, депутат из президентской партии «Вперед, Республика!», - Реальность такова, что есть дети, живущие с двумя папами или двумя мамами, и у них не меньше прав, чем у других".

"В первое время мы приветствовали появление этой поправки, так как технически теперь наши семьи представлены в школьных документах, чего раньше не было, - рассказал в интервью агентству AFP председатель французской ассоциации однополых родителей Александр Урвич. Но в то же время, он опасается, что такая формулировка приведёт к установлению "иерархии" родителей: "Кто будет родителем 1, а кто родителем 2?", - спрашивает он.

Защитники традиционных ценностей тоже не оценили нововведение. Людовин де Ла Рошер, лидер общественного движения «Маниф пур тус» (La Manif pour tous), которое выступает за сохранение традиционных семейных ценностей, назвала принятую поправку "абсолютно бесчеловечной": "Эта поправка уничтожает фундаментальные ценности", - заявила она в разговоре с журналистом AFP.