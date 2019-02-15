Месяц условно для лидера "жёлтых жилетов"

В преддверие акта XIV движения "желтых жилетов", прокуратура Парижа потребовала в пятницу месяц тюремного заключения условно и 500 евро штрафа для одного из лидеров движения Эрика Друэ. Он обвиняется в организации манифестаций без предварительного уведомления властей 22 декабря и 2 января. Суд вынесет решение 29 марта.

Выступая в суде, 34-летний дальнобойщик заявил, что никогда не претендовал "на роль лидера или организатора", а лишь информировал желающих принять участие в демонстрациях о месте и времени их проведения.

Накануне Европарламент в Страсбурге осудил "чрезмерное" применение силы французской полицией в отношении "мирных участников протестов": 438 депутатов проголосовали "за", 78 "против" и 87 воздержались. Наибольшей критике подверглось применение силами правопорядка флэш-болов и светошумовых гранат, что привело к увечьям среди манифестантов.

В четверг также стало известно, что несколько участников движения "желтых жилетов", пострадавших в ходе протестов во Франции, подали иск в Суд большой инстанции против против начальника парижской полиции Мишеля Дельпеша.