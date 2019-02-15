Путин повредил палец на тренировке с дзюдоистами

Российский президент Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами повредил палец руки. После трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, Путин отправился в спортивный комплекс "Юг Спорт", где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел тренировку. Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приемы, Путин потренировался на татами со многими спортсменками. Однако в тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.