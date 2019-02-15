В Помпеях обнаружили Нарцисса

Древнеримский город Помпеи не перестает преподносить сюрпризы: в одном из особняков археологи обнаружили хорошо сохранившуюся фреску с изображением Нарцисса. Мифологический охотник, влюбившийся в собственное отражение, найден в том же особняке, где в ноябре 2018-го обнаружили фреску "Леда и лебедь".

"Красота этой комнаты и ценность фресок таковы, что побудили нас изменить проект и освободить эту комнату, чтобы в будущем сделать ее и другие доступными для публики", - говорит Альфонсина Руссо, исполняющая обязанности археологического музея "Помпеи".

Раскопки в этой части Помпей, 20% которых еще остаются под землей, проводятся в рамках проекта, частично финансируемого ЕС. Большая часть из найденных фресок хранится в Национальном археологическом музее Неаполя.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена спустя почти 100 лет в 1689-м. Раскопки продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как "охота за сокровищами" древности. Заживо погребенный под лавой город стал для ученых "энциклопедией" уклада жизни древних римлян, о котором удалось многое узнать.