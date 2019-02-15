"Сложная задача стала невыполнимой"

Отказ британского парламента поддержать усилия премьер-министра, направленные на пересмотр положений Brexit'a о "бэкстопе", значительно ослабляет позиции Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем.

За шесть недель до выхода Великобритании из Евросоюза, 303 голосами против 258 депутаты Палаты общин отклонили инициативу правительства о защитном механизме, который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Перед ней всегда стояла трудная задача, но со вчерашнего дня она стала просто невыполнимой, - говорит Ронан Макри, профессор конституционного права в Университетском колледже Лондона. - Ей будет сложно просить Евросоюз об уступках, потому что они справедливо ответят: "Где гарантии, что уступки, на которые мы идем, не будут сопровождаться дальнейшими уступками, ведь ни одно из ваших решений не может пройти через парламент!"

Но ряд аналитиков не теряют оптимизма: если Терезе Мэй удастся добиться альтернативных договоренностей по обеспечению безопасности открытой границы на острове Ирландия после Brexit'a, она сможет избежать выхода Соединенного королевства из ЕС без сделки, чего опасаются не только британские деловые круги, но и часть депутатов.