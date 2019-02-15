Снова к избирательным урнам

Внеочередные всеобщие выборы пройдут в Испании 28 апреля. Об этом объявил в пятницу, по итогам экстренного заседания Совета министров, глава правительства.

Педро Санчес объяснил решение невозможностью дальнейшей работы социалистического правительства после того, как в среду нижняя палата парламента не поддержала предложенный его кабинетом проект госбюджета на текущий год: "Работа правительства оказалась заблокирована, парализована не потому, что не было парламентского большинства, которое могло бы поддержать бюджет, - пояснил он, - а из-за лоббизма Народной партии в Бюро нижней палаты, которое принимает или не принимает вопросы к обсуждению".

Проект бюджета отклонили 191 из 350 парламентариев. Педро Санчес рассчитывал на голоса каталонских партий, выступающих за независимость региона, но те не поддержали его, поскольку неделю назад премьер-министр прекратил диалог о самоопределении Каталонии.

"Мы готовы вести диалог, переговоры и находить решения, но в рамках Конституции и правового поля. Вне Конституции ни о чем не может быть и речи", - объяснил он свой отказ от диалога с сепаратистами.

Выступая перед журналистами в резиденции правительства дворце Монклоа, Санчес подтвердил, что парламент будет распущен 5 марта. Он призвал граждан Испании сделать в ходе предстоящего голосования правильный выбор.