Дети войны

Более 100 тысяч детей умирают каждый год в результате вооруженных конфликтов. Такие данные приведены в докладе организации по защите детей Save the Children, опубликованном в пятницу в Германии. В нем отмечается, что в период с 2013 по 2017 год в десяти странах, где происходили боевые действия: Афганистане, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Ираке, Мали, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Йемене погибли по меньшей мере 870 тысяч детей младше 5 лет, в том числе - 550 тысяч младенцев. Однако причиной смертей не всегда бывает война, а часто - ее последствия. Дети умирают от голода, антисанитарных условий, отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию - разрушенных больниц и дефицита лекарств.

Хелле Торнинг Шмитт, глава Save the Children: "В наши дни война переместилась в города: мы видим, что преднамеренными целями нападений стали школы и больницы. Кроме того мы столкнулись с отказом в гуманитарном доступе к простым вещам, таким как еда и вода, медицинские услуги. И это на самом деле тактика победы в войнах. Но мы также видим, что войны стали длиться дольше, они не заканчиваются. Посмотрите на сирийскую войну, она длится дольше, чем Вторая мировая, и когда боевые действия продолжаются столько лет и дети живут в зонах военных конфликтов, они страдают от полного отсутствия помощи. И мы видим, что многие из них, конечно, умирают от бомбардировок и обстрелов, но кроме того дети страдают от косвенного воздействия войны".

По информации Save the Children, всего в зонах конфликтов, то есть, в радиусе 50 км от места боевых действий, проживают 420 млн детей или 18% всех детей на Земле. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 30 миллионов. Отмечается также, что 2017 год стал рекордным по числу нарушений прав детей.