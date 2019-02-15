Неделя детской моды в Париже

Ярко-красный велюр, берет и бабочки. Именно таким обазом предлагает наряжать малышей китайский дизайнер Конни Йа. В Париже стартовала Неделя детской моды - всего за месяц до аналогичного "взрослого" мероприятия, которое пройдет во французской столице с 25 февраля по 5 марта. Кроме Конни Йа, в ходе показа в отеле Evreux в центре Парижа свои творения на суд зрителей - преимущественно, родителей - представили такие бренды, как французский Charabia и британский Little Lord and Lady.