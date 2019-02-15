"Брексит" и малый бизнес

Всего через несколько недель этот экспортер спортивной одежды освободит свой склад в английском Бристоле и переедет в Братиславу, столицу Словакии. В компании, делами которой занимается британская семья, считают, что не могут больше жить в ожидании "брексита" со сделкой, или без. Слишком большой риск. Пришло время принимать решение.

Шон Лафлин: "Будучи бизнесменом, никогда не ожидаешь, что весь рынок изменится вот так быстро, как это произошло. Я все еще не могу поверить, что арендую склад в Словакии. Мне сложно представить, что придется увольнять людей, с которыми я работал здесь годами. Это какой-то сюрреализм".

Многие небольшие компании уже пострадали из-за спада в экономике. Но для некоторых предпринимателей из-за слабого фунта ситуация оборачивается в их пользу. На продукцию фирмы "Алхимия кофе", расположенной в Уимблдоне, в Европе наблюдается повышенный спрос. Их высококачественный продукт дешевле, чем у конкурентов. Но "брексит" без сделки означает неопределенность.

Джозеф О` Хара: "Я не знаю будет ли двойной импорт. Должен ли я импортировать товар в Европу, чтобы затем экспортировать в Соединенное Королевство? Что будет с таможенными тарифами? Каким будет НДС? Мы закупим кофе у производителей до того как покинем Европейский Союз. Но кофе придет позднее. В общем, все очень туманно".

До "брексита" остается менее полутора месяцев. Каким будет выход Соединенного Королевства из ЕС до сих пор не ясно. Удастся ли договориться по условиям развода с Брюсселем, или "брекит" будет "жестким". Пока политики ломают копья, владельцы многих небольших компаний готовятся покинуть Туманный Альбион.