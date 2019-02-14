В каких странах заключается больше всего браков

В День святого Валентина влюблённые по всему миру поздравляют друг друга со своим праздником. В одних странах этот праздник давно стал традицией, в других он только входит в моду.

Об истоках праздника: Кем был святой Валентин и почему 14 февраля?

Многие в эту символичную дату решают сделать предложение руки и сердца своим любимым. По случаю дня святого ВалентинаEuronews подготовил статистику браков в европейских странах.

Россияне находятся в числе лидеров по количеству заключённых браков. В 2017 году поженились около 1,05 млн пар.

В относительном выражении Россию обошли лишь Албания, где заключается больше всего браков в Европе, и Литва. Схожая с РФ статистика и в Румынии - 7,3 браков на 1000 человек.

Меньше всего значения штампу в паспорте придают жители Франции, Португалии, Италии, Люксембурга и Словении.

В последние годы все больше европейских стран принимают законы, разрешающие однополые браки, поэтому такие союзы тоже учитываются в статистике.

Подробнее о легализации однополых браков:

В некоторых странах существует проблема браков с несовершеннолетними. Так, в Киргизии одна невеста из десяти выходит замуж, не достигнув 18 лет, и одна из пяти – по принуждению, после похищения. На пост-советском пространстве проблема существует в странах Средней Азии, а также, в редких случаях, на Кавказе.

Подробнее о браках с несовершеннолетними: