"Дело Скрипалей": третий подозреваемый

Независимая онлайн-группа Bellingcat обнародовала имя еще одного подозреваемого в "деле Скрипалей". Согласно расследованию, проведённому этой организацией, им может быть офицер Главного управления Генштаба России Денис Сергеев, 1973 года рождения. На международном уровне высокопоставленный сотрудник российской военной разведки, как утверждается, работал под псевдонимом Сергей Вячеславович Федотов. Таким образом Сергеев-Федотов стал третьим подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей наряду с Александром Петровым и Русланом Бошировым. В отчете указывается, что в Лондон Сергеев прибыл в тот же день, что и они, но отмечается, что его истинная роль в операции остается невыясненной.

Bellingcat связала личность нового подозреваемого с отравлением неизвестным ядом, возможно "новичком", болгарского бизнесмена, торговца оружием Эмилиана Гебрева и его сына в 2015 году. Утверждается, что Федотов находился в Болгарии в период покушения.

В марте прошлого года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия и позже предъявили фотографии двух подозреваемых, утверждая, что это два офицера ГРУ - Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и обвинили Британию в манипуляциях.