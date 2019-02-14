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Испания

Санчес объявит внеочередные выборы

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 Лев Удольский 
Санчес объявит внеочередные выборы
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Испанию ждут внеочередные парламентские выборы, которые, по данным местных СМИ будут назначены на вторую половину апреля. Точную дату их проведения, как ожидается, объявит в пятницу премьер-министр страны Педро Санчес. Оппозиция требует назначить новые выборы как можно скорее.

Днём ранее испанский парламент не одобрил проект государственного бюджета. Социалистическое правительство Санчеса не получило в этот раз поддержки со стороны каталонских партий. Они отказались сотрудничать с правительством в связи с началом в Мадриде судебного процесса над лидерами каталонских сепаратистов.

Каталонские политики уже выразили разочарование сотрудничеством с социалистами, заявив, что ничего не получили от них взамен. Между тем, на новых выборах, согласно опросам, именно социалисты могут одержать победу.