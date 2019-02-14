Жункерас: от вице-премьера до "политзаключенного"

"Я политзаключенный!" Об этом в Верховном суде в Мадриде заявил бывший заместитель главы каталонского правительства Ориол Жункерас. На третий день слушаний настала очередь подсудимых отвечать на обвинения. Всего по делу проходят двенадцать бывших членов правительства и парламента автономии. Прокуратура обвиняет их в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.Для Жункераса обвинение требует 25 лет тюрьмы.

"Я считаю себя политическим заключенным. Я нахожусь в беспомощной ситуации. Я уверен, что меня судят за мои идеи, а не за мои поступки. Я утверждаю, что это политический процесс. Я был законно избран, у меня есть обязательства перед избирателями, поэтому я не буду отвечать на вопросы обвинения", - сказал Жункерас.

Референдум о независимости Каталонии, который Мадрид счел незаконным, состоялся 1-го октября 2017 года. 27-го октября каталонский парламент принял декларацию о независимости, после чего против руководителей автономии и были заведены уголовные дела. Некоторые политики, включая экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, бежали из страны. Адвокаты требовали, чтобы суд посредством видео-конференции опросил Пучдемона в качестве свидетеля. Однако эта просьба была отклонена. "Нельзя быть обвиняемым и свидетелем одновременно" - заявил прокурор. Судебное решение ожидается не раньше лета.