Испании грозят внеочередные выборы

Неодобренный парламентом Испании накануне бюджет означает, по мнению наблюдателей, назначение внеочередных выборов. У партии премьера Санчеса - чуть больше 80 мандатов, это примерно четверть всего депутатского корпуса, для одобрения финансового документа главе кабинета министров требовалась поддержка парламентариев от двух каталонских партий.

В день голосования по бюджету в Мадриде в Верховном суде шел процесс над каталонскими политиками, обвиняемыми в призывах к мятежу и в растрате госсредств. В этой ситуации рассчитывать на поддержку от каталонских депутатов Санчес не мог. Как не мог он рассчитывать и на поддержку других своих политических оппонентов - депутатов от правой Народной партии страны.

Вот что заявил их лидер Пабло Касадо: "Для Педро Санчеса дорога на посту премьер-министра оказалась короткой, сегодня он уперся в стену. Его парламент не поддержал в рутинном, но очень важном законодательном шаге - депутаты не одобрили проект бюджета".

Парламентарии от Каталонии голосовали против принятия бюджета, как и депутаты от Народной партии, но по иным причинам. По мнению каталонцев, поддержка, которую они оказывали социалистам на протяжении некоторого времени, была ошибкой.

Об этом сообщил депутат от партии левых республиканцев Каталонии Жуан Тарда: "Полагаю, что мы ошиблись и в тактике - были слишком открытыми в своих шагах, и в стратегии - поскольку ничего от поддержки социалистов взамен не получили".

Избиратели каталонских депутатов и сторонники независимости региона от Мадрида называют судебный процесс, который идет в Мадриде, не иначе, как "фарс", и говорят, что вердикт предрешен заранее.

Новые манифестации протеста должны пройти в Барселоне и в других городах Каталонии в субботу, 16-го февраля.

Пространство для политического маневра у премьер-министра стремительно сужается.

Хотя сегодня согласно большинству опросов общественного мнения за социалистов на всеобщих выборах готовы голосовать многие, и эта партия может прийти к финишу первой, политический риск, который возьмет на себя Педро Санчес, объявив о дате выборов, по мнению наблюдателей, не стоит недооценивать.