Утраченная "Возможность": НАСА прекратило поиски марсохода Opportunity

НАСА официально признало, что потеряло марсоход Opportunity, который перестал отвечать на сигналы с Земли еще летом прошлого года после песчаной бури. С тех пор НАСА около 800 раз пыталось выйти на связь с марсоходом, но безуспешно.

Opportunity проработал на "красной планете" 15 лет вместо запланированных трех месяцев. Он искал и описывал горные породы, пытаясь выяснить, была ли раньше на Марсе жизнь.

"Интересно, что Opportunity,ездил там, где раньше была вода. И эту воду можно было пить. Это было миллиарды лет назад, но да, эту воду можно было пить. Открытия, сделанные Opportunity, изменили наше представление о жизни на соседней с нами планете. У нас появились великолепные фотографии Марса. Я всем советую посмотреть на это наследие Opportunity", - говорит журналист Euronews Джереми Вилкс, который специализируется на вопросах, связанных с освоением космоса.

В 2004 году марсоход сел на плато Меридиана. Вскоре после посадки Opportunity отправил на землю анализ данных об образцах почвы одного из кратеров. Благодаря этому ученые узнали, что раньше часть плато была соленым океаном. Поле этого Opportunity помог специалистам НАСА сделать несколько важных открытий, среди которых - доказательство того, что раньше на Марсе могла быть и пресная вода.