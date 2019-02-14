Рекордный снегопад в Москве

В столице России накануне выпало более 11 см снега, местами снежный покров увеличился на 16 сантиметров.

На уборку были мобилизованы все имевшиеся в распоряжении московской мэрии средства, помогли и дворники, старатель чистившие тротуары.

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Транспортный коллапс, которым пугали, не наступил, зато на следующий день, в среду, МЧС выпустило предупреждение о грядущем гололеде, поскольку за сутки в Москве существенно похолодало.

Но зимняя сказка для москвичей не закончилась, поскольку снегопады продолжатся еще несколько дней.