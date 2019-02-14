Египет: новый срок для ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси может остаться у власти как минимум до 2034 года.

В четверг парламент страны проголосовал за внесение поправок в Конституцию, согласно которым срок президентских полномочий будет продлён с четырёх до шести лет. Кроме того, ограничение на переизбрание главой государства будет снято.

Это, по словам инициаторов, даст возможность ас-Сиси завершить проведение реформ. В противном случае, срок его президентского мандата - уже второго по счёту - истечёт в 2022 году.

Против изменения положений основго закона выступила оппозиция, у которой всего 14 кресел в почти 600-местном парламенте.

После того, как поправки рассмотрят законодательный комитет и Конституционный суд Египта, вопрос будет вынесен на всенародный референдум. Он будет проведён не позднее середины текущего года.