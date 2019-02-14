В Сенат США внесли проект "санкций из ада" против России

Американские сенаторы предложили новую версию законопроекта, требующего ввести против России новые, более жесткие санкции за вмешательство страны в выборы США и инцидент в Керченском проливе.

Документ, который в Сенате прозвали "санкции из ада", - модификация законопроекта "О защите от агрессии Кремля". Впервые он был внесен в 2018 году, но не был рассмотрен. Новая версия предполагает введение санкций против 24 неназванных агентов ФСБ, якобы участвовавших в конфликте в Керченском проливе, и против российского кораблестроительного сектора.

Также предлагается ввести санкции против российских банков, "поддерживающих попытки России подорвать демократические институты в других странах", на российские проекты, связанные с разработкой и переработкой сжиженного газа за границей, российский киберсектор и суверенный долг.

"Наша цель - изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России, - заявил один из авторов проекта сенатор-республиканец Линдси Грэм. - Москва должна прекратить вмешиваться в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести российских военных из Украины и прекратить попытки создать хаос в Сирии".

Дата обсуждения и голосования по данному законопроекту пока неизвестна.

США планировали ввести новый пакет санкций еще в ноябре 2018 года, но из-за внутренних разногласий американских политиков и временной остановки работы правительства предложения так и не были рассмотрены.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США и ЕС планируют обсудить новые меры против России в следующий понедельник.