Пенс обвинил ЕС в нарушении санкций против Ирана

Вице-президент США Майк Пенс обвинил страны Евросоюза в попытках нарушить санкции против Ирана и призвал их выйти из ядерного соглашения с Тегераном. С таким заявлением Пенс выступил на конференции по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей в Варшаве. По его словам, ЕС создал схему для облегчения торговли с Ираном, что является "попыткой сломать американские санкции против убийственного революционного режима Ирана".

Вице-президент США Майк Пенс: "К сожалению, некоторые из наших ведущих европейских партнеров не были целиком готовы к сотрудничеству. Фактически они руководили усилиями по созданию механизмов, способных нарушить наши санкции".

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам министерской встречи заявил, что Европейский союз и США одинаково оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, но по-разному смотрят на то, как действовать в отношении Ирана.

Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши: "Целью нашей направленной на долгосрочную перспективу деятельности будет формирование позитивного видения для всего региона. Я надеюсь, что результаты деятельности рабочих групп станут основой для дальнейших встреч по ситуации на Ближнем Востоке в рамках Варшавского процесса".

В конференции участвовали несколько десятков стран, в том числе Израиль и США. Иран не был приглашен на встречу - в Тегеране эту конференцию сочли направленной против него. Россия получила приглашение, но от участия в форуме отказалась.

Михал Хоросницки, профессор Ягеллонского университета: "Любые результаты этой конференции могут быть расценены иранцами и, возможно, также государствами, молча или открыто поддерживающими их, как попытка окружить Иран или как попытка навязать внешнюю волю".

Лешек Каблак, euronews: "Вера творит чудеса. Но сегодня - только чудо может объединить Израиль и Иран. И, к сожалению, все знают об этом".