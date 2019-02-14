Траур в Северной Македонии

В Северной Македонии четверг и пятница объявлены днями траура по жертвам автокатастрофы. Вечером в среду на трассе Скопье-Тетово погибли 14 человек, более 30 получили ранения; из них трое находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, автобус перевозил рабочих, возвращавшихся домой из столицы страны. В 25 километрах от Скопье машина по неустановленной пока причине выехала на встречную полосу и упала в овраг глубиной около 10 метров.

Reuters

Первыми на месте трагедии оказались местные жители. Прибывшим спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать пострадавших из обломков. 7 человек погибли на месте, ещё семеро скончались уже в больнице.

Водитель автобуса выжил, однако пока не приходит в сознание. Без его показаний обстоятельства трагедии остаются неясными.

Reuters