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Пол Манафорт дал "заведомо ложные показания"

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 Елена Караева 
Пол Манафорт дал "заведомо ложные показания"
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REUTERS/Jonathan Ernst
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Пол Манафорт, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, давал "заведомо ложные показания", нарушив условия соглашения со следствием, постановил окружной суд Вашингтона.

Фото Рейтер (архив)

Ложные заявления доказаны в трех случаях из пяти рассматриваемых. Это касается показаний ФБР, офису спецпрокурора и членам большого жюри. Речь главным образом об отношениях с Константином Килимником, который был связан и с Виктором Януковичем, и, как считается, с Олегом Дерипаской.

Пол Манафорт заключил сделку со следствием, признав себя виновным в сговоре и попытке влиять на свидетелей. Частью договора стало согласие сотрудничать с Робертом Мюллером, но тот заявил, что Манафорт нарушил договоренности и лгал под присягой.

Фото Рейтер (архив)
Специальный прокурор Роберт МюллерФото Рейтер (архив)

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предположения о возможном сговоре штаба Трампа с Россией, Россия опровергает наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.

Фото Рейтер (архив)
На предвыборном митинге Дональда ТрампаФото Рейтер (архив)


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