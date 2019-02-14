Первые кадры с черным леопардом за 100 лет

Эти кадры – настоящий подарок для зоологов всего мира. В заповеднике Лакипия в Кении удалось снять редкого черного леопарда. Запечатлеть особь этого вида получилось впервые с 1909 года. Для того, чтобы снять леопарда, были установлены датчики движения и сверхчувствительные камеры.

"Тот факт, что в этом районе есть как минимум два черных леопарда, очень важен. Это вселяет в нас веру в то, что черные леопарды в Кении – это не просто редкий феномен. Они здесь жили на протяжении долгого времени. Очень важно охранять леопардов, которые обитают в этом районе, потому что это может быть уникальная популяция со своими генетическими особенностями", - говорит сотрудник организации San Diego Zoo Global Николас Пилфорд.

Черный окрас этих леопардов – следствие меланизма. Животное ведет ночной образ жизни, и увидеть его в темноте, а тем более сфотографировать, – очень большая удача.