Гаити: президента обвиняют в коррупции

На Гаити — новая волна массовых манифестаций с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Протесты превращаются в беспорядки и столкновения с полицией: манифестанты забрасывают стражей порядка камнями, те отвечают слезоточивым газом. Несколько дней назад сообщалось о гибели в ходе протестов четырёх человек.

Главу государства обвиняют в неспособности справиться с коррупцией и хищениями при поставках гуманитарной помощи по каналам ООН и венесуэльской нефти по каналам «Петрокарибе». В причастности к скандальным коррупционным сделкам обвиняют и самого президента.

Несмотря на предвыборные обещания Моиза, Гаити остаётся беднейшей страной Западного полушария. После избрания президента инфляция только усилилась.