Учеба во Франции: неевропейцы заплатят в 10 раз больше

Эти молодые люди мечтали учиться во Франции. Но их мечте, судя по всему, не суждено сбыться. Заявление французских властей о повышении цен на обучение для студентов из неевропейских стран прозвучало как гром среди ясного неба. Со следующего года цены вырастут более чем в 10 раз. Правда, это не касается тех, кто уже учится во Франции.

"Молодые марокканцы оказались в сложной ситуации, потому что плата за обучение значительно выросла по сравнению с предыдущими годами. Теперь учиться за рубежом смогут только богатые. Другие из-за этого закона вынуждены остаться дома из-за того", - возмущается молодой человек по имени Салах Лагтаи.

Со следующего года студенты из неевропейских стран, которые захотят учиться во Франции на бакалавриате, должны будут заплатить почти 2800 евро вместо 170, то есть в 16 раз больше.

"Мы можем согласиться на повышение цен, но не на столько. Это уж слишком!" - говорит Омар Хаммуш.

Год учебы в магистратуре или аспирантуре раньше обходился в 240 и 380 евро соответственно. Теперь цена будет одна – 3770 евро.

Были и те, кто поддержал французский закон. "Я думаю, это нормально, потому что французские студенты платят налоги, а мы платим только за обучение", - говорит Халил Беркиа.

Впрочем, некоторые университеты решили пойти наперекор властям. Около 20 вузов, среди которых Париж-Сакле, Лион-2, Ренн-2 и университет Руана, заявили, что не будут повышать стоимость обучения для студентов-неевропейцев.

В правительстве страны же настаивают на том, что новый закон привлечет во Францию больше иностранных студентов. Для этого власти планируют выделить новые стипендии и упростить бюрократические процедуры.