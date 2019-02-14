А380: нет самолета - нет запрлат

Решение Airbus о прекращение производства А380 вызывает обеспокоенность у сотрудников компании, занятых в этом проекте. Под угрозой, сообщает агентство RWS, рабочие места порядка трех тысяч сотрудников. Airbus обещает сделать все возможное для тех, перед кем может встать вопрос о трудоустройстве.

"Я полагаю, что как за пределами компании, так и в ней самой, в особенности представители интересов сотрудников, знают, что мы действуем очень ответственно в том, что каксается социальной политики. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы найти другие возможности для людей, работающих сегодня на производстве А380. Речь может идти о работе в других сферах деятельности компании. В рекламе, торговле и прочих департаментах", - сказал в интервью Euronews Харальд Вильгельм, финансовый директор Airbus.

В ближайшее время руководство компании начнет переговоры с профсоюзами. Причина прекращения производства А380 - сокращение портфеля заказов этих лайнеров базирующейся в Дубаи авиакомпанией Emirates - одной из крупнейших в мире.

Харальд Вильгельм финансовый директор Airbus:

"Emirates приняли решение о пересмотре планов в отношении своего флота. Как вы видите, они предпочли перейти на A350 и А-330.Это в свою очередь означает, что у нас нет достаточного коммерческого спроса, а следовательно и оснований, чтобы поддерживать производство. Мы поставим еще 17 самолетов, а затем, к сожалению, прекратим производство".

Причиной спада интереса к A380 было несколько: самолет проектировался в период низких цен на нефть и керосин. С конца 2000-х гг., когда нефтяные котировки лишь на короткие периоды падали ниже 50 долларов за баррель, двухпалубные и четырехдвигательные A380 начали проигрывать по экономичности однопалубным и двухдвигательным широкофюзеляжным самолетам нового поколения: Airbus A350 и Boeing 787.