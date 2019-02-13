Ближневосточная конференция в Варшаве: без России и Ирана

В Варшаве стартовала международная конференция по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. Мероприятие организовано США и Польшей, и проходит без участия представителей России, Ирана, Ливана и Палестины. Официальный Тегеран назвал эту конференцию «шарадой»! По мнению политолога Лукаша Фидерека, недовольство Исламской республики оправдано:

«Конференция — это один из шагов по оказанию максимального давления на Иран. В рамках этих усилий, с точки зрения Вашингтона, необходима лучшая координация между его ближневосточными союзниками, а именно: Израилем и Саудовской Аравией».

В МИД Польши называли главными темами конференции урегулирование конфликтов в Сирии и Йемене, палестино-израильское примирение и борьбу с терроризмом. При этом представителей Тегерана не пригласили, сославшись на сложность отношений Ирана с другими участниками переговоров.

Как объясняет профессор Ягеллонского университета Михал Хоросницкий, «Иран, конечно, принял бы приглашение, но тогда ни Соединенные Штаты, ни Израиль не приехали бы, заявив, что они не сидят за одним столом с террористами».

Одновременно с конференцией в Варшаве саммит, посвящённый мирному урегулированию в Сирии, организован в Сочи. Политолог из Польского института международных отношений Збигнев Левицкий полагает, что это совпадение не случайно:

«Россия борются с США за влияние на Ближнем Востоке. И они хотят провести собственную конференцию, по моему мнению, несерьёзную и непродуктивную. Отказ от участия в этой конференции означает отстранение от важных процессов».

Саммит России, Ирана и Турции, который в четверг принимает Сочи, должен стать частью астанинского процесса мирного урегулирования в Сирии. Что же касается конференции в Варшаве, то её организаторы столкнулись с критикой из-за отношения к Ирану. Как отмечает корреспондент Euronews Лешек Каблак, «обсуждение мира и безопасности на Ближнем Востоке — это одно, а совсем другое и значительно более сложное дело — реализация каких-либо договорённостей, особенно, если решения принимались без участия России, Ирана и Палестины».