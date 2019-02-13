В Барселоне и других городах Каталонии — стихийные акции протеста против суда над политиками, ответственными за организацию референдума о независимости региона.

Первое заседание состоялось в Мадриде во вторник. Ожидается, что слушания продлятся минимум три месяца, судебное решение ожидается не раньше лета.

«Они хотят судить тех, кто организовал референдум 1-го октября, в условиях, которые серьёзно нарушают фундаментальные гражданские и политические права. Это значит, что они хотят судить демократию», — говорит участница митинга.

На скамье подсудимых — 12 человек, бывших членов правительства и парламента автономии. Самый высокопоставленный из них — вице-премьер Ориол Жункерас.

Прокуратура обвиняет их в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств на референдум, и требует для подсудимых 25 лет тюрьмы.

Нынешний лидер Каталонии Ким Торра назвал происходящее «местью народу, который защищал урны для голосования от дубинок»:

«Я принял участие в первом дне работы суда. Такое никак не может происходить в стране, считающей себя демократической. На скамье подсудимых уголовного суда— министры, председатель парламента и социалистические лидеры, это уже нападение на демократию и права человека и позор для Европы XXI века».

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1-го октября 2017 года в условиях жёсткого противодействия полиции. Мадрид счёл незаконным сам факт организации такого волеизъявления. 27-го октября каталонский парламент принял декларацию о независимости, после чего против руководителей автономии и были заведены уголовные дела.

Некоторые политики, включая экс-главу автономии Карлеса Пучдемона, бежали из страны.