Медвежье нашествие: животные пришли к людям за едой

В гости к жителям поселка Белушья Губа, находящегося на архипелаге Новая Земля, пришли белые медведи. И не одни, а с семьями. Одна из медведиц вывела на улицы своих детенышей. Местные жители, как сообщается, насчитали не менее полусотни хищников, которые прогуливались по Белушьей Губе и даже заходили в подъезды жилых домов.

Белый медведь считается самым крупным наземным хищником: особи могут достигать почти трех метров в длину, а весит он без малого тонну. На Новую Землю вылетела делегация зоологов.

Как говорит руководитель областного управления Росприроднадзора Александр Горних, "специалисты будут рассматривать разные варианты разрешения ситуации, включая в том числе усыпление части животных на время, чтобы суметь их перевезти подальше от жилья".

Предполагается, что белые медведи пришли в гости к людям, в том числе, в поисках еды: рядом с поселком расположена большая свалка, на которой есть и пищевые отходы. Экологи настаивают, что у белого медведя в связи с таянием ледников, сокращается ареал добывания пищи, поскольку ему нужен лед, чтобы ловить добычу. Поэтому хищному зверю приходится бродить по суше.