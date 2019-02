Медвежье нашествие: животные пришли к людям за едой

View this post on Instagram

Новая земля ? Нашествие белых медведей ? Режим ЧС!!! ? #россия #белыймедведь? #новаяземля #жизньнакрайнемсевере #север #остров #архипелаг #северныйостров #моймир #russia #newland #north #polarlights #polarbear #myworld