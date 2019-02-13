Почему Испании грозят досрочные выборы?

Педро Санчесу не удалось одобрить испанский бюджет на 2019 год и теперь стране грозят досрочные выборы.

Социалистическая партия Санчеса занимает меньше четверти мест в нижней палате парламента и всего 17 в верхней, поэтому в вопросе утверждения бюджета, лидер социалистов опирался на поддержку двух каталонских партий, выступающих за независимость региона.

Голосование по бюджету прошло на фоне судебного процесса над двенадцатью лидерами каталонских сепаратистов, который начался во вторник. Каталонские партии заявили, что отзовут свою поддержку и заблокируют бюджет на следующий год, если премьер-министр не станет вести более мягкую политику в отношении региона. Некоторое политики также процитировали требования провести референдум о независимости.

С другой стороны на Санчеса оказали давление консервативные и правые партии, выступающие против попыток договориться с каталонцами. Источники в правительстве сообщили агентству Reuters, что точная дата вероятных досрочных выборов неизвестна, но, возможно, они состоятся 14 или 28 апреля.

Отвечая своим каталонским и консервативным оппонентам, Санчес написал в Twitter: "Они все хотят одного и того же: разделенной Каталонии и разделенной Испании".

Как каталонский процесс влияет на политику и бюджет?

REUTERS/Sergio Perez

"Каталония - важная проблема, которая влияет и на центристски настроенных избирателей, и на правых, - сказал Euronews политолог компании Teneo Intelligence Антонио Барросо. - Все три консервативные и правые партии наперебой борются, чтобы заявить о недопустимости переговоров с каталонцами".

Каталонские партии, требующие независимости, также "играют на публику", выступая с оценкой судебного разбирательства над сепаратистами. По словам Барросо, поведение самих подсудимых также "подогревает тех, кто считает, что центр пользуется слишком большой поддержкой".

Какими бы ни оказались результаты процесса, каталонский вопрос "останется главной темой газетных заголовков, а испанская политика останется крайне поляризованной", добавил аналитик.

Что ждет Санчеса?

REUTERS/Sergio Perez

Избрание Санчеса было связано с обещаниями провести проект бюджета на следующий год после того, как "Народной партии" в июне был объявлен вотум недоверия.

После того, как премьеру не удалось договориться с парламентом, ему и в других вопросах будет сложнее с ним договариваться. Теперь ему также будет сложнее удержать свой пост.

Что было заложено в бюджете?

Чтобы привлечь избирателей с умеренными политическими взглядами на следующие выборы, Санчес согласовал бюджет с левой партией "Подемос". Он также предложил увеличить объем инвестиций в регионы, включая Каталонию.

В целом Испания оправилась от финансового кризиса 2008 года, и ее экономика сохраняет стабильность, несмотря на экономический спад в целом по Европе. Однако перед правительством все еще остро стоит проблема безработицы среди молодежи и высокий государственный долг по отношению к ВВП.

Как досрочные выборы в Испании отразятся на Европе?

Во всей Европе умеренные партии борются с популистскими движениями. Президент Франции Эммануэль Макрон "бьет" по популистским партиям Италии, в то время, как на родине его встречают антиправительственными демонстрациями. В Германии тоже происходят перемены в руководстве страны.

Тем не менее, досрочные выборы в Испании окажут "относительно ограниченное" влияние на политический ландшафт Европы, считает Баррозо. Даже если новая ультраправая партия "Вокс" пройдет в парламент, центристские партии "продолжат доминировать", сказал он.

"Даже если в Испании будет создан правоцентристский парламент, она не станет похожей на Италию, поскольку у Испании крепкие связи с ЕС", - добавил он.