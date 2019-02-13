Что такое "суверенный интернет" и чем он грозит пользователям?

Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета в случае его гипотетического отключения от глобальной сети.

Руководитель некоммерческой организации "РосКомСвобода" Артём Козлюк рассказал Euronews, чем может грозить принятие этого закона.

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О чём этот законопроект?

Как заявляют авторы, этот законопроект позволит увеличить безопасность и устойчивость национального сегмента интернета в случае какого-то внешнего негативного воздействия. То есть попыток извне повлиять на качество сигнала или организовать какие-то "шатдауны" (отключения - прим.).

Эти заявления не выдерживают никакой критики. За последние шесть лет – с момента, когда были приняты первые законы по ограничению прав граждан в интернет-пространстве, - это негативно сказывалось на интернет-бизнесе, на операторах и на правах граждан. Вводились новые элементы цензуры, слежки. Новый законопроект несет очередную степень жестких регулирующих норм в отношении инфраструктуры интернета.

Как он выполним технически?

Пока рано говорить о том, как он будет технически воплощен. Планируется создать новый функционал на точках обмена данных, на трансграничных точках перехода трафика, построить системы глобальной фильтрации информации с глубоким анализом пакета данных (DPI). “Роскомнадзору" будут даны полномочия по регулированию маршрутизации трафика.

Как он отразится на пользователях?

"Суверенный интернет" негативно скажется на развитии интернет-бизнеса, на рынке услуг интернет-провайдинга. Построение новой модели инфраструктуры, дополнение ее средствами фильтрации на уровне глубокого анализа пакетов DPI скажется на качестве сигнала, на его скорости.

Если говорить про доступ к информации, этот законопроект несет риски внутренних государственных "шатдаунов" – отключений интернета, отключения самих себя от внешней сети. Это также повлияет на доступ граждан к информации.

Сколько будет стоить реализация проекта?

Еще не совсем ясно, откуда пойдут деньги. Первоначально в проекте закона не было сказано, что его реализация потребует затрат из бюджета. Сейчас сами инициаторы признают, что на него потребуется как минимум 20 млрд рублей. Но это самая низкая оценка: операторы говорят, что закон будет стоить несколько сотен млрд рублей.

В любом случае заплатит сам гражданин, то ли из своих налогов, то ли из стоимости услуг, которые повысятся. Затраты, которые операторы связи понесут при реализации тех норм, которые заложены в проекте, лягут на плечи самих пользователей.

"Суверенный Рунет" - это китайский фаервол?

Не совсем корректно сравнивать этот законопроект с китайским фаерволом. У нас инфраструктура развивалась иначе. Там интернет попал под государственный контроль ещё в начале 90-х годов, поэтому в Китае мало трансграничных переходов трафика, создана своя система цензуры.

В России регулировка интернета идет по-другому. Это собственная модель цензуры со своими нюансами.

Автономный интернет - российская идея?

Модель "суверенизации" интернета пытаются создать во многих странах. Это касается и европейских стран. Это общемировая тенденция, но в западном обществе это происходит под более жёстким общественным контролем и при более адекватной судебной системе.

Если в Европе чьи-то права гражданина будут нарушены в связи с нарушением свободы слова или слежкой в интернет-пространстве, то в Европе он с большей вероятностью сумеет доказать в суде негативное воздействие со стороны государства или корпораций и получить компенсацию, чем в России.

Свобода в интернете - по данным правозащитной организации Freedom House