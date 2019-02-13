Путин и Лукашенко на лыжне постсоветской интеграции

Президент России Владимир Путин принимает в Сочи белорусского лидера Александра Лукашенко. Главными темами переговоров в Кремле называли сотрудничество в энергетике, разногласия в вопросах торговли сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, Путин пообещал, что предложит вновь «сверить часы» в области интеграции на постсоветском пространстве.

Переговоры Путина с Лукашенко проходят после серии заявлений о перспективах объединения Белоруссии и России. И в Москве, и в Минске говорили, что не стремятся к полному слиянию двух стран, а Лукашенко подчёркивал, что проект союзного государства может развиваться только на равноправной основе.

В середине января президент Белоруссии говорил о серьёзной угрозе для отношений с Москвой в связи с «налоговым манёвром». Речь идёт о введении в России налога на добычу полезных ископаемых и о росте цен на нефть, которые могут обернуться для Белоруссии, по разным оценкам, потерями 400 миллионов долларов. «Если россияне, руководство России изберут такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, ну это их выбор, мы же их заставить не можем», — говорил Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны.

Обе стороны признают, что в последнее время накопилось немало разногласий. По словам Путина, обсуждение спорных вопросов может затянуться: «Серьёзные решения не терпят суеты».