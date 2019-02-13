Польша закупает в США ракетные установки

Польша заключила с США соглашение о покупке американских систем залпового огня HIMARS. Варшава готова заплатить за 20 установок более 400 миллионов долларов. На церемонии подписания договора польский президент Анджей Дуда говорил об укреплении обороноспособности страны:

_«Я очень рад, что польская армия, польские солдаты смогут защищать свою родину, смогут защищать свободный мир, используя современное вооружение».

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Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, подчеркнул важность военного сотрудничества Вашингтона и Варшавы:

«Говорю с уверенностью: наша общая военная мощь не имеет равных. Наши вооружения непревзойдённы, и я знаю, что наши военные готовы дать ответ угрозам в любое время и в любом месте».

Системы HIMARS могут вести огонь по целям на расстоянии до 300 километров. Покупку этих комплексов в Минобороны Польши называют частью большой программы обновления артиллерии, в рамках которой обещали наладить собственное оружейное производство на основе американских технологий.