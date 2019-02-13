Новые группы мигрантов пытаются перебраться из Мексики в США на фоне кризиса, связанного с охраной границы. Во вторник американские пограничники спасли в водах Рио Гранде семью, которая с риском для жизни направилась на берег, принадлежащий США. По официальным данным, никто не пострадал.

На лодке, которая едва не перевернулась, находились, предположительно, выходцы из Гондураса. После спасения они были направлены в центр временного содержания.

В пограничной службе США отмечают значительный рост числа нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь американо-мексиканскую границу. Ежедневно здесь задерживают около 1400 человек. Ситуация осложняется на фоне противостояния Конгресса США с президентом Дональдом Трампом, который безуспешно добивается финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой.