Нигерия: трагический инцидент перед выборами

Президентская кампания в Нигерии омрачена трагическим инцидентом. По меньшей мере 14 человек погибли в результате давки, которая произошла во время предвыборного митинга Мохаммаду Бухари на стадионе в городе Порт-Харкорт. Давка началась после того, как политик уже покинул арену и люди стали массово выходить со стадиона. Возглавляющий государство Мохаммаду Бухари, баллотируется на очередной срок и является фаворитом нынешних выборов.

Говорят сторонники Бухари:

"Бухари - великий человек нашего времени. Он прижал коррупцию, всех воров и грабителей в Нигерии. Эти люди не хотят, чтобы наше будущее было благополучным и светлым."

"Нам нужно проявить немного терпения. Гонку выиграет тот, кто идет спокойно и уверенно. Со временем все станет лучше, и я думаю, что у Бухари будет все хорошо."

В борьбе за президентское кресло принимают участие более двадцати кандидатов. Главный соперник Бухари - семидесяти-двух летний Атику Абубакар - бизнесмен и бывший вице-президент. По данным ряда опросов, Абубакар пользуется несколько большей поддержкой избирателей, нежели Бухари.

"Последние годы люди постоянно жалуются. Лично я за Атику. Я считаю, если он пройдет, жизнь будет лучше", - считает сторонница Абубакара.

Джерри Бамби, Africanews:

"До президентских выборов в Нигерии осталось всего несколько дней. И сейчас в адрес главы государства Бухари звучит все больше критики. Оппоненты недовольны его экономической политикой, ростом уровня бедности в стране и проблемами, связанными с безопасностью в ряде районов Нигерии. Шестнадцатого февраля у избирателей будет возможность сказать свое слово: или они поддержат Бухари и он останется на второй срок, или Нигерию возглавит другой политик".