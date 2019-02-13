Чем холоднее, тем лучше для ремонта

Под Якутском судоремонтники сильным морозам только рады: чем холоднее, тем проще их работа. Особая технология — «выморозка» — считается очень простой и в чём-то даже примитивной, но она чрезвычайно эффективна и позволяет экономить на ремонте каждого корабля сотни тысяч рублей.

Суда, ходящие по Лене, осенью швартуются возле СРЗ. Зимой неглубокая вода промерзает до дна, вмораживая в себя корабли. Ремонтники вырезают лёд возле тех участков корпуса, которым требуется ремонт — а сам корабль остаётся крепко скован на месте. Таким образом не нужны сухие доки и прочее подобное оборудование.