Попытка госпереворота в Венесуэле провалилась, а Евросоюзу не стоило "слепо" следовать примеру Дональда Трампа. Об этом заявил Николас Мадуро в эксклюзивном интервью телеканалу "Евроньюс". По его словам, глава Нацассамблеи Хуан Гуайдо не заручился поддержкой армии, а потому решение ряда стран-членов ЕС о его признании президентом Венесуэлы - ошибка. Сам он заявляет, что готов к переговорам со своими политическими оппонентами:
В то же время, по словам корреспондента "Евроньюс" Анелиз Боржес, пока о процветании Венесуэлы говорить не приходится:
Действующий президент заявил, что он "в курсе всего что происходит в стране":
Сегодня в Венесуэле на 2 тысячи боливаров можно купить только чашку кофе. На туалетную бумагу придется потратить сумму в семь раз больше. Хотя оппозиция указывает на пустые полки магазинов и заявляет о нехватке лекарств, Мадуро утверждает, что Каракас в помощи других государств не нуждается:
На фоне экономического и политического кризиса из Венесуэлы уехали более трёх миллионов человек. Если так продолжится, по данным ООН, к концу этого года страну покинет каждый шестой ее житель.