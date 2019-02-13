Попытка госпереворота в Венесуэле провалилась, а Евросоюзу не стоило "слепо" следовать примеру Дональда Трампа. Об этом заявил Николас Мадуро в эксклюзивном интервью телеканалу "Евроньюс". По его словам, глава Нацассамблеи Хуан Гуайдо не заручился поддержкой армии, а потому решение ряда стран-членов ЕС о его признании президентом Венесуэлы - ошибка. Сам он заявляет, что готов к переговорам со своими политическими оппонентами:

"Примерно 400 раз я призывал оппозицию к диалогу. А оппозиция не сошлась клином на этом самопровозглашенном президенте. Он лишь случайная фигура. Я готов к диалогу с оппозицией в целом или с отдельными ее представителями. Когда угодно и где угодно. Помочь Венесуэле может только путем открытого диалога. Переговоры - залог ее процветания".

В то же время, по словам корреспондента "Евроньюс" Анелиз Боржес, пока о процветании Венесуэлы говорить не приходится:

"У меня в руках целая стопка банкнот - это 2 тысячи боливаров. Большую сумму в банкоматах снять нельзя. Я поинтересовалась, знает ли Николас Мадуро, что можно купить на эти деньги сегодня".

Действующий президент заявил, что он "в курсе всего что происходит в стране":

"Если бы я не знал о ситуации в стране, меня бы не избрали и не переизбрали президентом. Я все понимаю - ведь сам из народа. Я не учился в Гарварде или в каком-нибудь другом американском университете. Моя семья не знаменита. В моих венах не течет голубая кровь. Я простой рабочий и каждый день провожу в непосредственной близости от народа".

Сегодня в Венесуэле на 2 тысячи боливаров можно купить только чашку кофе. На туалетную бумагу придется потратить сумму в семь раз больше. Хотя оппозиция указывает на пустые полки магазинов и заявляет о нехватке лекарств, Мадуро утверждает, что Каракас в помощи других государств не нуждается:

"Политизировать вопрос гуманитарной помощи заведомо неверно. А именно этим и занимается оппозиция. Если вы действительно хотите помочь Венесуэле, верните наше разворованное золото. Тогда у нас и будут средства, чтобы самим себе помочь".

На фоне экономического и политического кризиса из Венесуэлы уехали более трёх миллионов человек. Если так продолжится, по данным ООН, к концу этого года страну покинет каждый шестой ее житель.