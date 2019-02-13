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Иран

Иранская журналистка осуждает Трампа за использование её фотографии

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 Euronews 
Иранская журналистка осуждает Трампа за использование её фотографии
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Yalda Moaiery
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Иранский фотограф осудила президента США Дональда Трампа за использование одной из её фотографий в социальной сети Twitter.

В годовщину иранской революции Дональд Трамп выложил фотографию, сделанную Йалдой Моайери, сопроводив её текстом: "40 лет коррупции. 40 лет репрессий. 40 лет террора. Иранский режим привел к сорока годам неудач. Многострадальный народ Ирана заслуживает гораздо лучшего будущего".

В своём посте в Instagram журналистка написала, что была "очень огорчена" тем, что Трамп использовал её снимок, чтобы нанести удар по иранскому режиму.

"Из-за политики Трампа я, моя семья и мои друзья вынуждены жить под санкциями, которые оказывают разрушительное воздействие на нашу жизнь, - рассказала Моайери Euronews, - Иранская валюта потеряла 70% своей стоимости. Мы все стали бедными. Даже если бы у меня были средства на поездку в США, к моему отцу, я бы не смогла поехать, так как Трамп наложил запрет на въезд в страну для иранцев".

Моайери рассказала, что сделала эту фотографию в 2018 году во время протестов в Тегеранском университете. По её словам, фотография предназначалась для её сограждан, а не для "политиков в Вашингтоне".

Моайери - военный фотограф. Она снимала последствия войн во многих странах, в том числе в Афганистане, Ираке и Ливане.

Отвечая на вопрос Euronews, было ли её высказывание продиктовано позицией иранских властей, Моайери сказала, что эта инициатива была полностью ее собственной.


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